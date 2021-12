Calciomercato Roma, Cairo fa chiarezza | Svelato il futuro di Belotti e non solo

Calciomercato Roma, il presidente del Torino, Urbano Cairo ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni relativamente al futuro di alcuni giocatori granata.

Una delle questioni più vessate degli ultimi mesi ha riguardato il futuro di Andrea Belotti, che non poco interesse ha suscitato nell’ambiente capitolino e non solo.

Le dichiarazioni, spesso pungolanti, di mister Juric nei mesi estivi avevano infiammato il mercato e le speranze delle squadre italiane. La possibilità di arrivare al “Gallo” a condizioni favorevoli ha attirato plurimi club, Roma inclusa. I primi approcci per il numero 9 ex Palermo sono stati fatti a giugno. In quell’occasione, il presidente Cairo preferì procrastinare eventuali discorsi dopo l’Europeo, nella speranza che un exploit con l’Italia potesse far nascere una vera e propria asta.

Così non è stato e, alla fine, Andrea è rimasto all’ombra della Mole Antonelliana per un altro anno, mostrando grande rispetto per i colori che rappresenta dal 2015. Circa la sua situazione, e quella di altri stipendiati di Cairo, si è in queste ore espresso il numero uno dei piemontesi. Quest’ultimo ha commentato alcune delle piste che hanno suscitato maggiormente l’attenzione mediatica nel recente periodo.

Calciomercato Roma, le parole di Cairo su Belotti, Bremer e Pobega

Non solo Belotti, dunque. Plurimi, infatti, i giocatori del suo Torino ad aver attirato i top club di Serie A. Tra questi, in particolare, va ricordato Bremer, circa il quale Urbano si è così espresso. “Non ho assolutamente parlato con nessun club, né tantomeno con Milan o Inter di cui si è scritto recentemente. Resterà con noi fino a fine stagione. Su Belotti dico che rispetterà la scadenza, fissata come ben sapete al prossimo giugno”. La chiosa, poi, sul centrocampista ex Spezia e di proprietà rossonera, Tommaso Pobega. “Sta facendo un buon campionato ed è un bravo ragazzo. Al momento non abbiamo parlato con il Milan perché lo abbiamo in prestito e lo stiamo facendo giocare. Ne parleremo al momento giusto. Il mercato è molto lontano, adesso pensiamo solo al campo”.