Calciomercato Roma, il Barça rovina i piani | Colpo a zero

Calciomercato Roma, Pinto dovrà guardarsi anche dal possibile inserimento del Barcellona, che monitora diversi profili.

Come rivelato da Tiago Pinto pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara contro l’Atalanta, in occasione della sessione invernale di calciomercato non si attueranno vere e proprie rivoluzioni.

Beninteso, si cercherà di accontentare Mou, che ha espressamente richiesto un paio di innesti a stretto giro di posta, ma saranno tutte manovre oculate e funzionali. In mediana, volente o nolente qualcosa lo si farà: sin dalla scorsa estate, il centrocampo è stato il reparto al quale sono state indirizzate le attenzioni di Tiago Pinto, che però o per un motivo o per un altro non è mai riuscito ad acquistare lo “Xhaka” di turno. Si pensava che i giallorossi potessero mettere le mani su Denis Zakaria con relativa facilità, ma dopo il cambio d’agente dell’elvetico le carte si sono rimescolate in maniera “furiosa”. Ecco perché in casa Roma si stanno valutando altri profili, tra cui spicca quello di Corentin Tolisso, ormai sempre più lontano dal prolungamento del suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel 2022.

Calciomercato Roma, il Barça a fari spenti su Tolisso e Zakaria

Tuttavia, sia Tolisso che Zakaria sarebbero finiti nel mirino anche del Barcellona, alla ricerca di un rinforzo low cost con cui dare esperienza alla propria mediana. I blaugrana stanno sondando diverse piste, e monitorano con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata ai due centrocampisti, che d’altro canto fanno gola anche alla Juventus. A riferirlo è il giornalista Gerard Romero, che svela come i catalani stiano lavorando a fari spenti anche su Witsel, il cui “matrimonio” con il Borussia Dortmund è ormai giunto ai titoli di coda e che, come Zakaria e Tolisso, ha il contratto in scadenza nel 2022.