Covid, cambia tutto | Nuove regole per entrare allo Stadio

Covid, l’aumento dei casi in Italia e nel continente tutto è prossimo al catalizzare importanti novità. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Dopo la maggiore tranquillità che ha caratterizzato la ripresa della nuova stagione, in Italia e in tanti altri Paesi si percepisce molta più preoccupazione rispetto al passato. “Merito” della diffusione della nuova variante e, soprattutto, di un repentino aumento dei casi.

Dopo più di un anno trascorso ad assistere ad un campionato caratterizzato dall’assordante silenzio degli stadi, la nuova stagione era iniziata con l’apertura degli impianti a percentuale ridotta, passata poi al 75%. Per potervi accedere, ovviamente, è richiesto il green pass, ottenibile in Italia o con l’avvenuto ricevimento del vaccino o la negatività del tampone nelle ultime 48 ore.

Stando a quanto riferito da “Il Corriere della Sera“, entro la prossima settimana è attesa la presa di posizione del Governo, destinata a catalizzare una grande novità e a influenzare in modo non sottile le nuove modalità per poter accedere agli stadi e non solo. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Covid, grandi cambiamenti in vista: le nuove modalità di accesso allo stadio

Proprio per fronteggiare una situazione divenuta ostica ed evitare spiacevoli ripercussioni come sovente accaduto nell’ultimo anno e mezzo, diversi cambiamenti sono prossimi a tangere anche il mondo dello sport. Giovedì è infatti attesa la presa di posizione del Governo destinata a interessare tutti i luoghi affollati.

L’avvicinarsi delle festività natalizie e la preoccupazione di eventuali eventi destinati a richiamare un importante afflusso di persone ha portato il Governo a ponderare nuove decisioni volte a limitare i danni. Tra queste, si segnala la possibilità di concedere l’accesso a impianti sportivi e strutture simili, come discoteche e e alberghi, previo l’esito negativo di un tampone effettuato entro i due giorni dall’evento. Questo anche per i vaccinati.