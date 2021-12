La vittoria di Bergamo è stata di fondamentale importanza per la stagione della Roma. Finalmente la squadra giallorossa ha vinto uno scontro diretto e così facendo ha riaperto i giochi per la qualificazione alla prossima Champions League, con la classifica che nei piani alti si è accorciata. L’undici tipo è all’altezza, ora serve migliorare la panchina e sono questi i regali che si aspetta Mourinho per la sessione invernale di calciomercato.

