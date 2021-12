Calciomercato Roma, addio imminente | Due offerte sul tavolo di Pinto

Calciomercato Roma, riportiamo gli ultimi aggiornamenti circa una delle questioni più discusse del recente periodo.

Le prossime settimane saranno caratterizzate, come si augurano gli stessi tifosi capitolini, da plurime novità. Fondamentale, infatti, apportare modifiche ad uno scacchiere potenzialmente molto importante ma, al contempo, non mancante di difetti e aspetti più che perfettibili.

La sonora vittoria sul campo dell’Atalanta ha permesso di sottolineare tutta la vivezza della squadra e del suo mister, consapevole di poter contare su elementi promettenti quanto importanti, con i quali costruire un ciclo che, come ammesso dallo stesso Special One, si augura lui stesso poter durare per molto tempo.

Al di là delle recenti dichiarazioni di Mou, in cui sottolineava tutta la sua volontà di restare a Roma anche più di tre anni, è giusto mantenere l’attenzione sul futuro più imminente, cercando di capire quali possano essere le prossime mosse architettate ai piani alti di Trigoria. Qui, gli addetti ai lavori sono da tempo concentrati sullo studio delle modalità con le quali accontentare il mister e, al contempo, le esigenze finanziarie dei Friedkin.

Se da un lato, infatti, resta fondamentale migliorare la qualità e la quantità degli elementi a disposizione del portoghese, è altresì centrale il prosieguo di quel piano epurativo iniziato a giugno e, ad oggi, non ancora conclusosi.

Calciomercato Roma, doppia offerta per Reynolds: le ultime

In quest’ottica, dunque, sembra andare l’esclusiva recentemente riportata da Calciomercato.it. L’attenzione di Pinto sarebbe attualmente concentrata anche sulle questioni in uscita. Queste, proprio come da diversi anni a questa parte, assumono nella Capitale, così come in tante altre realtà, una non trascurabile importanza.

Più che importante, infatti, l’attualizzazione di quell’osmosi tra entrate e uscite, finalizzata al monetizzare e, al contempo, al depennare dal libro paga i nomi di plurimi elementi scarsamente impiegati fin qui. Senza dimenticare che molte sortite potrebbero servire anche a garantire minutaggio e crescita a chi non abbia avuto molta continuità all’ombra del Colosseo.

Si tratta, questo, del caso di Bryan Reynolds. L’ex Dallas ha, per usare un eufemismo, deluso le alte aspettative ed è pronto a cambiare aria, per il bene proprio e della Roma tutta. Stando a quanto riferito dalla su citata fonte, sull’americano ci sarebbe l’interesse dell’Hull City. Oltre al club della cadetteria anglosassone, si registra però anche il Bruges. Pure la società belga, infatti, tra le interessate alle prestazioni di Bryan.

Attese novità.