Un nuovo terremoto scuote il calcio in Europa. E’ ufficiale la nuova decisione contro il diffondersi della pandemia da Covid-19. Tutte le partite saranno a porte chiuse.

La decisione ha sorpreso gli appassionati di calcio di tutta Europa. Ora è ufficiale, dal 28 dicembre in poi tutte le gare di campionato si disputeranno a porte chiuse. Ecco l’annuncio che potrebbe fare da apripista a tutte le competizioni continentali, arriva lo stop ad oltranza ai tifosi allo stadio.

Ultim’ora che sconvolge il calcio europeo. E’ ufficiale la decisione di disputare tutte le prossime gare della Bundesliga a porte chiuse. A partire dal 28 dicembre non sarà più permesso l’accesso ai tifosi negli impianti tedeschi. Decisione che ha spiazzato gli appassionati sportivi e che potrebbe esser presa d’esempio da tante altre nazioni. Anche la Serie A è ripiombata nell’incubo della pandemia, proprio oggi non si è disputata la gara tra Udinese e Salernitana. Decisivo lo stop imposto dall’Asl al club campano, lo spettacolo della Dacia Arena, con l’arbitro che fischia l’inizio della gara senza la squadra ospite, è stato desolante.

Emergenza Covid-19, UFFICIALE | Campionato a porte chiuse

A riportare la notizia è stato Angelo Mangiante su Twitter. Dal 28 dicembre in poi tutte le gare della Bundesliga si disputeranno a porte chiuse. L’aumento delle infezioni da coronavirus registrato nel paese è stato determinante per la scelta dura del governo. Ancora non è chiaro per quanto a lungo il provvedimento verrà adottato, al momento non giungono buone notizie per gli appassionati dello stadio in Germania.

L’annuncio fa suonare il campanello d’allarme anche negli altri campionati europei, Italia inclusa. Le misure da contenimento del contagio puntano dritte agli spazi di aggregazione libera come stadi ed altri luoghi d’intrattenimento. Il rischio è quello di ritrovarsi anche in casa nostra la triste e desolante scenografia che copre gli stadi vuoti.