Calciomercato Roma, affare congelato | Il piano e le cifre per l’estate

Arriva una nuova conferma sul futuro calciomercato in casa Roma. L’annuncio recente delinea un nuovo scenario in vista di gennaio.

La Roma attende di chiudere il girone d’andata, domani pomeriggio contro la Sampdoria. Parallelamente alle attenzioni sul campo tante conferme continuano a delineare il futuro mercato di gennaio. C’è un nuovo annuncio da registrare, che cambia le carte in tavola in vista della finestra di riparazione.

La Roma si appresta a chiudere il girone d’andata della Serie A. I giallorossi arrivano al giro di boa caricati dalla roboante vittoria di Bergamo, ma dovranno vedersela con la Sampdoria per chiudere l’anno col sorriso. Blucerchiati che occupano il quindicesimo posto in classifica, la zona salvezza dista solo 9 punti per gli uomini di D’Aversa. Le attenzioni in casa giallorossa si rivolgono anche al futuro mercato di gennaio, il 3 si aprirà la finestra di riparazione. Giunge un nuovo annuncio che spariglia le carte in tavola, e fa chiarezza sugli accordi in vista di gennaio. Ecco le ultime informazioni su un obiettivo giallorosso in Serie A.

Leggi anche: Calciomercato Roma, non trova spazio | Decisione presa: l’addio è immediato

Calciomercato Roma, l’annuncio che cambia tutto a gennaio

I giallorossi sono a caccia di rinforzi, Mourinho non ne ha mai fatto mistero. Il nuovo scenario coinvolge altre big di Serie A, come la nostra redazione vi ha raccontato nelle scorse ore. Ma Tiago Pinto è deciso a bruciare la concorrenza, a Trigoria tutti sognano un ritorno che sarebbe decisamente emozionante. La volontà del giocatore pare chiara, ma gli accordi sulla rivendita possono congelare il suo approdo in giallorosso.

Parliamo di Davide Frattesi, esploso al Sassuolo in questo girone d’andata. Il centrocampista neroverde, ex Primavera della Roma, ha messo a referto 18 presenze e 4 reti fin qui. Una crescita esponenziale che non è passata inosservata alle big della Serie A, Juve ed Inter fra tutte. Ma la Roma quando cedette il cartellino del calciatore al Sassuolo, per 5 milioni di euro, riuscì ad inserire una clausola sulla futura rivendita. Finora si è parlato di una percentuale del 30 % in favore del club giallorosso, ma c’è un nuovo aspetto da considerare. Come riporta il giornalista John Solano su Twitter a gennaio la percentuale sarebbe dimezzata, pari al 15%, mentre nella sessione estiva raggiungerebbe la cifra piena. Questo garantirebbe un risparmio non indifferente in quel di Trigoria.