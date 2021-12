Calciomercato Roma, non trova spazio | Decisione presa: l’addio è immediato

Calciomercato Roma, non trova spazio. E allora avrebbe preso una decisione già comunicata al club. Addio immediato

Avrebbe chiesto la cessione immediata, facendo pressing costante nei confronti del club di appartenenza per lasciarlo andare via a gennaio. Non vuole più rimanere in panchina a guardare i compagni giocare. E allora per Pinto si aprono senza dubbio le porte di una trattativa importante.

Parliamo di Henrichs, il terzino destro del Lipsia che è arrivato in Germania la scorsa estate dal Monaco. Non ha trovato sufficientemente spazio per mettersi in mostra, e allora, il pressing anche del suo entourage potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro. La Roma cerca un terzino affidabile e anche il classe 1997 era entrano nel mirino di Pinto.

Calciomercato Roma, pressing costante

Secondo quanto riportato da rblive.de, il pressing del calciatore sarebbe costante. Un affare per il general manager giallorosso che così potrebbe in poco tempo chiudere una trattativa assai delicata per il futuro della Roma. Sì, perché José Mourinho attende senza dubbio un esterno difensivo per far rifiatare ogni tanto Karsdorp e anche pensando al fatto che Reynolds, per il bene suo, verrà ceduto a gennaio per giocare con continuità e per far vedere quelle caratteristiche che sì lo hanno portato a Trigoria, ma che da quelle parti non sono state espresse per niente.

Insomma, c’è il via libera sulla questione terzino. Una finestra importante che si è aperta proprio in queste ultime ore. Non che non si sapesse che fosse in uscita, ma questa decisione di “attaccare” la società in maniera frontale cambia le carte in tavola.