Nuova firma con la Roma di De Rossi, incontro già ‘fissato’

Firma con la Roma e futuro blindato, data già segnata in agenda: è tra le priorità del club e di De Rossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’importanza e la densità di questo spezzone finale di campionato non può certamente far passare in secondo piano i tanti altri aspetti relativi all’apparecchiamento di un futuro che ha ancora tanto da dire e scrivere, in casa Roma e non solo. Tra le fila di De Rossi, ad oggi, c’è totale consapevolezza di dover restare ancorati ad un presente che permette di inseguire l’approdo alla Champions League tramite una doppia strada, complicata ma nella quale credere grazie alle qualità palesate dalla squadra in questa seconda parte di stagione.

Un mese, quello che attende la Roma, dal sapore di dentro o fuori, destinato a impattare su tanti apparecchiamenti e decisioni ai piani alti di Trigoria, dove i Friedkin sono attesi da un corpo di ponderazioni che permetta di organizzare il futuro nel modo più importante e intelligente possibile, al fine di catalizzare un nuovo ciclo dopo l’interruzione del rapporto con Mourinho a due anni e mezzo di distanza dal suo inizio.

La ventata portata da De Rossi, fino a questo momento, non è stata solo di brio, ma anche di grande consapevolezza e nuove idee, che hanno alla fine permesso al tecnico di trovare un’importante ma non più inaspettata conferma.

Futuro blindato Svilar, incontro in agenda: la Roma di De Rossi ripartirà da lui

Ecco, dunque, che lo spezzone attuale di campionato assume, come detto, un certo peso anche per le costruzioni di una Roma che ripartirà proprio dallo stesso De Rossi e da quegli elementi che parrebbero fin qui aver rappresentato l’ossatura principale della squadra.

Al netto di scadenze contrattuali ed età non più giovanissime, infatti, in casa Roma figura un blocco di elementi dal quale è difficile ipotizzare una separazione, se davvero si vuole continuare il percorso di crescita catalizzato dallo storico numero 16 a metà gennaio. Tra questi, certamente, figura Mile Svilar, sul cui futuro le penne de Il Romanista riferiscono in queste ore delle novità importanti.

Il rendimento palesato, dopo aver vinto definitivamente l’inizialmente flebile staffetta con Rui Patricio, ha fugato qualsivoglia dubbio circa il suo futuro: il prossimo direttore sportivo, chiunque esso sia, sa bene, infatti, di dover dare priorità alla conferma del portiere ex Benfica. La Roma ripartirà proprio da Svilar, con un rinnovo che è senza dubbio già nell’agenda di addetti ai lavori presenti e venturi. L’obiettivo è quello di blindare il numero 99, con un prolungamento del contratto che attualmente lo lega alla Roma fino al 2027 e consequenziale revisione di uno stipendio attestantesi, per ora, sul milione di euro.