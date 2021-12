Calciomercato Roma, c’è l’annuncio: l’allenatore lo fa fuori | Assist per Pinto

Calciomercato Roma, l’allenatore praticamente lo ha fatto fuori dopo ieri sera. Assist importante per Pinto. Le ultime dalla Spagna

Un assist importante per Tiago Pinto che potrebbe praticamente aver già piazzato il primo colpo in uscita nella prossima sessione di mercato. Le parole del tecnico infatti, non lasciano spazi a dubbio o a interpretazioni: il campo probabilmente lo vedrà poco per il resto della stagione. E allora ecco che, improvvisamente, potrebbe esserci un’accelerata nella trattativa.

I fatti: ieri sera il Valencia di Bordalas è stato impegnato in Liga ed ha vinto in trasferta. Ma nonostante questo l’allenatore, alla fine della gara, non ha nascosto il sentimento non benevolo nei confronti del proprio centrocampista centrale, il serbo Uros Racic. L’allenatore valenciano ha criticato aspramente il suo calciatore, reo di un atteggiamento consono alla gara, ma anche per alcuni gesti fuori dal campo. Una presa di posizione in pubblico che potrebbe far svoltare Pinto. E in che modo? Eccolo spiegato.

Calciomercato Roma, Villar più vicino al Valencia

Non c’è dubbio che il Valencia nelle scorse settimane ha messo nel mirino il centrocampista della Roma Villar. Lo spagnolo è in uscita e sta cercando una destinazione che possa aiutarlo a crescere nella seconda parte di stagione. Rimanendo in panca, difficilmente avrà la possibilità di mettersi in mostra. E allora, dopo questa dichiarazione pubblica da parte di Bordalas, il club spagnolo potrebbe anche decidere di cambiare marcia nella corsa al giallorosso.

Una situazione perfetta per Pinto, che potrebbe così riuscire non solo a piazzare i due colpi di mercato che sono in programma, ma anche ipotizzare un terzo innesto che sicuramente potrebbe far comodo, eccome, a José Mourinho. Che non aspetta altro che vedere delle facce nuove dentro Trigoria.