Calciomercato Roma, irrompe Conte | Traffico in mediana

Pinto ha inserito il suo nome sul taccuino dei possibili rinforzi per la rosa di Mourinho, ma l’ex Juventus è un ostacolo per il calciomercato Roma

In vista del mercato di gennaio, Tiago Pinto ha pronta la sua lista di giocatori da regalare a José Mourinho per rinforzare la Roma. Sono molti i nomi sul taccuino del g.m. portoghese, ma in cima c’è un profilo che il club segue da settimane e che ha le caratteristiche giuste per il tecnico di Sétubal. Dalla Germania, però, sono sicuri, anche Antonio Conte ha messo gli occhi su di lui per rinforzare il suo Tottenham che in questi giorni è piegato dalle assenze a causa del Covid-19.

Secondo quanto riporta Fussball Transfer, sito calcistico tedesco, l’ex allenatore della Juventus, così come la Roma, è interessato a Florian Grillitsch. Il centrocampista dell’Hoffenheim, grazie alle sue prestazioni, è riuscito ad attirare l’attenzione del Tottenham e soprattutto di Antonio Conte che ora cercherà di superare la Roma per acquistare il giocatore. La grande abilità nello spezzare il gioco avversario e nel far ripartire l’azione hanno conquistato l’ex tecnico del Chelsea che sta pensando a lui per rinforzare la rosa e blindare la mediana. Non è la prima volta che Conte mette gli occhi su un obiettivo della Roma. In questi giorni, infatti, l’allenatore degli Spurs ha adocchiato anche Serginho Dest e Clement Lenglet, obiettivi dei giallorossi per migliorare la difesa.

Calciomercato Roma, Pinto non molla Grillitsch

L’affare per la Roma, però, non è saltato. Tiago Pinto, infatti è da settimane in contatto con l’entourage del giocatore e con l’Hoffenheim per trovare l’accordo. I giallorossi, quindi sembrano avanti nella trattativa che va avanti da giorni. La valutazione del cartellino del tedesco classe ’95 si aggira intorno ai 16 milioni, ma in virtù del contratto in scadenza a giugno 2022 a gennaio potrebbero bastare 5-7 milioni per andare a dama. La trattativa potrebbe essere molto vantaggiosa per i giallorossi che si sono mossi in anticipo rispetto alle altre pretendenti.