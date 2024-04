Infortunio Lukaku, la decisione della Roma prima del rush finale: gli ultimi aggiornamenti anche in vista del Napoli.

L’attenzione principale di queste ultime ore è certamente orientata al prossimo quanto delicato impegno di campionato contro il Napoli di Calzona, reduce da un campionato singolare e denso di macchie ma, non per questo, considerabile un avversario di semplice superamento.

Questo, soprattutto alla luce del sapore di spiaggia finale che Napoli-Roma assume soprattutto tra le fila dei campani, attesi e chiamati da una reazione dopo l’ennesima figuraccia, l’ultima volta in quel di Empoli. La Roma, dal proprio canto, dovrà essere brava a gestire energie fisiche nervose, in vista di un rush finale di stagione per il quale Daniele De Rossi dovrà fare i conti con le ponderazioni finalizzate ad affrontare nel migliore dei modi i numerosi e potenzialmente decisivi impegni, sia in campionato che in Europa League.

Ecco, dunque, che la gara di Napoli, da questo punto di vista, genera curiosità circa le decisioni di De Rossi, che ha le idee abbastanza chiare circa una possibile convocazione di Ndicka, anche alla luce dell’emergenza difensiva abbattutasi sulla Roma con l’infortunio di Smalling e la squalifica di Llorente.

Infortunio Lukaku, notizie incoraggianti per il rush finale con la Roma:

A generare altre attenzioni, poi, sono le condizioni di Romelu Lukaku, uscito anzitempo dal terreno di gioco nella gara di ritorno con il Milan due giovedì fa, al termine di uno spezzone inziale di gara che aveva visto la Roma prontamente mettere la gara sui binari giusti, prima che lo stop del belga e l’espulsione di Celik lenissero le vigorose ma non deluse aspettative dei tifosi.

Assente con Bologna e nel recupero con l’Udinese, Lukaku, salvo colpi di scena, salterà anche la partita di Napoli: lo scrive Il Corriere dello Sport, che ha in queste ore fatto il punto sul rush finale atteso dalla Roma e dal centravanti belga. Quest’ultimo, si è sottoposto nelle ultime ore ad un’ecografia alla coscia, volta a controllare la situazione, che ha evidenziato il riassorbimento della piccola lesione.

La questione, adesso, è di natura gestionale, anche alla luce dei trascorsi problemi di Lukaku ai flessori: lo staff medico giallorosso ha deciso di non accelerare le tempistiche, al fine di garantirgli un ponderato rientro per la semifinale del 2 maggio con il Bayer Leverkusen. Big Rom, stando a quanto si legge, proverà a lasciare il segno, prima di concludere un’esperienza con la Roma che, probabilmente, si esaurirà con il ritorno a Londra in estate.