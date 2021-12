Emergenza infortuni, annuncio in diretta su Milan-Roma

Emergenza infortuni, c’è l’annuncio in diretta. Svelata la data del rientro di una delle pedine più importanti dello scacchiere.

La gara con la Sampdoria, in programma domani, mercoledì 22 dicembre, chioserà questa prima parte di stagione giallorossa. I capitolini fin qui si sono distinti per la poca continuità e la scarsa capacità di imporsi nei big match. Eccezion fatta, ovviamente, per la bellissima vittoria di Bergamo che, come si augurano i tifosi, potrebbe rappresentare la partita della svolta.

La priorità attuale è quella di imporsi sui liguri, chiosando nel migliore dei modi il 2021 e con la finalità di approcciare felicemente all’imminente 2022. Nella speranza unisona che questo possa essere caratterizzato da ulteriori evoluzioni in casa giallorossa, il primo mese del nuovo anno potrebbe apportare importanti cambiamenti all’interno della rosa.

Se sui campi di Trigoria si continuerà a lavorare per ricercare una continuità che, come detto, non è stata assolutamente una delle caratteristiche della squadra di Mourinho, ai piani alti Pinto e colleghi sono da tempo al lavoro per ben migliorare le risorse a disposizione dello Special One.

Quest’ultimo, consapevole dell’impossibilità di poter assistere ad una campagna acquisti faraonica, si attende un modus operandi intelligente, che permetta di acuire la qualità e la quantità dei rinforzi in modo sostenibile. Fondamentale, infatti, contare su un corpus più profondo, così da ridurre il gap con gli altri top team della Serie A che, non a caso, hanno fatto della lunghezza della rosa una vera e propria arma in più.

LEGGI ANCHE: Roma, “saluta” a gennaio | Annuncio ufficiale

Emergenza infortuni, c’è l’annuncio di Pioli su Leao: la data del rientro

In attesa, dunque, di novità, Mourinho si prepara ad affrontare nel migliore dei modi la squadra di D’Aversa Quello di domani, sarà l’impegno catalizzatore di un importante e ravvicinato gruppo di partite. Dopo l’Epifania, i capitolini affronteranno infatti il Milan a San Siro, due mesi dopo lo scacco interno di fine ottobre.

Circa la gara con i giallorossi, si è espresso in questi minuti Stefano Pioli, in occasione della conferenza stampa alla vigilia con l’Empoli. L’ex Lazio, Inter e Fiorentina ha infatti commentato la situazione di Leao, così esprimendosi. “Ibra e Leao non ci saranno. Zlatan ha un sovraccarico al ginocchio. Rafael rientrerà invece per la gara con la Roma“.