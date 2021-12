Roma, giocatore infortunato | Tegola per Allegri

Il giocatore è uscito al minuto 71 della sfida di questa sera e le sue condizioni saranno tutte da valutare.

Si sono conclusi i primi due anticipi dell’ultimo turno di andata del massimo campionato italiano di calcio. La Juventus di Massimiliano Allegri ha superato per due reti a zero il Cagliari di Walter Mazzarri, sempre più in crisi. I bianconeri superano nuovamente così la Roma salendo a quota 34 punti.

Passo falso dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per la Dea solamente 1 punto contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris in Marassi. I bergamaschi dopo il 4-1 subito in casa contro la Roma, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro il club guidato da Shevchenko. L’Atalanta dista sette punti dai giallorossi, che se dovessero vincere domani in casa contro la Sampdoria, riagguanterebbero la Juventus e andrebbero a -4 dal club lombardo.

Roma-Juventus, tegola per Allegri

E sarà proprio la compagine di Massimiliano Allegri il 9 gennaio 2022 ad andare in scena nello Stadio Olimpico. La squadra di José Mourinho il 6 gennaio andrà a San Siro per giocare contro il Milan e tre giorni più tardi riceverà i bianconeri. Per il tecnico toscano però non arrivano buone notizie. Questa sera, infatti, l’attaccante Moise Kean è dovuto uscire al minuto 71 per un problema fisico.

Il classe 2000 è stato l’autore del momentaneo vantaggio sul Cagliari, proprio sul finire del primo tempo, ma a poco meno di venti minuti dalla fine della partita è dovuto uscire per un problema alla coscia destra, ma probabilmente si tratta di una lieve distorsione. Bisognerà capire l’entità dell’infortunio nelle prossime ore e i relativi tempi di recupero. Intanto anche Rabiot è uscito malconcio, per lui fastidio alla caviglia ma anche in questo caso sembrerebbe nulla di preoccupante.