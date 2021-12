Roma-Sampdoria, colpo di scena | In campo un attore di un film di Verdone

Roma-Sampdoria, colpo di scena: in campo ci va un attore che ha recitato con Carlo Verdone. Le ultime da Genova

Roberto D’Aversa ha dei problemi di formazione. Soprattutto tra i pali. Recuperato Gabbiadini, il tecnico della Samp potrebbe non avere a disposizione nemmeno Emil Audero, che ha patito qualche problema nella gara contro il Venezia e rimane in forse.

Ed ecco che al suo posto potrebbe essere schierato dal primo primo minuto Wladimiro Falcone, il dodicesimo della formazione ligure, che l’anno scorso ha difesa i pali della porta del Cosenza in Serie B risultando uno dei migliori. Lo stesso, nato a Roma, già l’anno scorso aveva spiegato il proprio amore per la maglia giallorossa. E adesso si potrebbe ritrovare a scendere in campo all’Olimpico contro la formazione di Mourinho. Ma c’è un altro particolare che rende la cosa ancora più carina.

Roma-Sampdoria, Falcone ha “recitato” con Verdone

Recitare forse è una parola troppo grossa. Ma tant’è, Falcone appare nel film “Viaggi di nozze”, uno dei più conosciuti dell’attore grande tifoso della Roma. Il portiere infatti è il bebè in braccio a Giovannino, mentre lo stesso Verdone è al telefono per prenotare un volo verso la Tunisia per raggiungere la moglie in crociera. Insomma, è uno dei particolari più esilaranti del film. E di mezzo c’è anche colui che domani dovrebbe scendere in campo da titolare nell’ultima gara dell’anno per la formazione giallorossa.