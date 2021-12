Roma, ancora una grande risposta | Numeri da sogno

Questa sera la squadra di José Mourinho affronterà la Sampdoria di Roberto D’Aversa per l’ultima giornata di andata.

Il 2021 della Roma si chiuderà davanti ai propri tifosi per l’ultimo turno di andata del massimo campionato italiano. I giallorossi, infatti, riceveranno i blucerchiati, dopo l’ottima vittoria di Bergamo per 4-1 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Tra le motivazioni della compagine allenata dallo Special One, c’è sicuramente anche la ghiotta occasione di prendere ulteriori due punti alla Dea, che ieri sera non è andata oltre lo 0-0 a Marassi contro il Genoa di Shevchenko. Bisognerà rispondere anche alla Juventus di Massimiliano Allegri, che ha ottenuto il successo casalingo per 2-0 sul Cagliari di Walter Mazzarri.

Roma, tutto esaurito in casa e in trasferta

Ancora in corso su tutti i fronti e su tutte le competizioni la Roma di José Mourinho è attesa da una delicata sfida contro la Sampdoria, prima del gennaio di fuoco che si aprirà con la trasferta di Milano contro il Milan di Stefano Pioli nel giorno della befana, il prossimo 6 gennaio. Dopo i rossoneri allo Stadio Olimpico arriverà proprio la Juventus di Allegri.

C’è un denominatore comune che racchiude tutte queste sfide, come quelle passate, ovvero la grande risposta del pubblico giallorosso che continua senza sosta a tifare i propri beniamini proprio allo Stadio. Sono rimasti poco meno di duemila biglietti per la partita contro i liguri di questa sera, in Distinti Nord (settore ospiti aperto proprio alla Roma), mentre si registra il sold out per la trasferta lombarda e per la gara casalinga contro i bianconeri. Insomma ancora tanta euforia e tanta gioia per i tifosi capitolini, pronti come sempre a sostenere la propria squadra.Gli incassi per lo stadio sono stati importanti fin qui e la media è di circa un milione per partita.