Incubo Covid, focolaio nella Roma | Salta la gara di oggi

Incubo Covid, salta la gara di oggi della squadra allenata da De Rossi. Sono 9 i giallorossi risultati positivi

Un focolaio Covid, incredibile. E partita anche rinviata. Non si arresta la nuova ondata di contagi che sta colpendo il mondo del calcio e in questo momento prende in pieno anche la Roma Primavera di De Rossi che doveva giocare alle 12:30 contro il Genoa. Ma la sfida è stata rinviata a data da destinarsi.

Sono 9 infatti i ragazzi positivi all’interno del gruppo giallorosso. Un numero importante, esagerato diremmo, che non permetterà ovviamente alla squadra di scendere in campo. La Roma ha comunicato lo stato delle cose attraverso un tweet, il numero dei ragazzi positivi è stato invece dato dal giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi.

Incubo Covid, la nota della Roma

“Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di Primavera1 TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera. I giocatori positivi stanno bene e si trovano in isolamento”. Questo l’annuncio della società giallorossa. Fortunatamente non ci sono problemi di salute per i giocatori. E nemmeno Mourinho avrà dei problemi visto che nessuno di loro, nella scorsa settimana, si è allenato con la Prima Squadra.

