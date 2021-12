Recupero difficile, doppia assenza contro la Roma

Il calendario della Roma vede questa sera la sfida contro la Sampdoria allo Stadio Olimpico per chiudere il 2021.

I giallorossi vogliono provare ad ottenere i tre punti contro i blucerchiati cercando di sfruttare il passo falso di ieri sera dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che non è andata oltre lo 0-0 in casa del Genoa.

Per farlo la compagine di José Mourinho vuole chiudere con i tre punti contro la squadra di Roberto D’Aversa, davanti al quasi tutto esaurito del pubblico. La gara che chiuderà sia il 2021 che il girone di andata. A gennaio poi nuovo anno e probabilmente anche quache nuovo tassello. Mentre lo Special One attende qualche rinforzo dal mercato, bisognerà pensare ai due big match nel giro di tre giorni.

Verso Milan-Roma, doppia assenza per Pioli

Si perché la Roma il 6 gennaio 2022 andrà in scena a San Siro per sfidare il Milan di Stefano Pioli e tre giorni dopo, il 9, arriverà la Juventus allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda i rossoneri, però, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe essere confermata una doppia assenza. Infatti sia Pietro Pellegri che Ante Rebic difficilmente recupereranno per la sfida della befana contro i giallorossi. Il croato è alle prese con uno strappo del muscolo femorale, mentre l’attaccante italiano viene da un infortunio agli adduttori.