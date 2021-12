“Lesione al bicipite femorale” | Top player a rischio per la Roma

Diagnosi ufficiale: è a serio rischio per la Roma. I nuovi esami hanno confermato la gravità del guaio fisico.

Archiviate le parentesi europee, è cominciato il tour de force che ci traghetterà alle festività natalizie: appuntamento al quale la Roma vorrà presentarsi in una posizione di classifica migliore rispetto a quella attuale, sperando di rosicchiare punti preziosi alle prime della classe.

I giallorossi nelle prossime 4 gare ufficiali di campionato saranno impegnati in tre big match: sabato sarà la volta dell’Atalanta, con Zaniolo e compagni che tra il 6 e il 9 gennaio se la vedranno anche con Milan e Juventus. Confronti-scontri, dai quali Mou spera di ricavare risposte confortanti, al netto dei tanti infortuni che stanno falcidiando la sua “creatura”, e che per stessa ammissione dello Special One lo stanno rendendo un tecnico di “gestione” piuttosto che di costruzione. Non se la passa meglio il Milan di Pioli, che in vista della sfida contro i giallorossi potrebbe rinunciare a diverse pedine.

Leggi anche –> Verso Atalanta-Roma, ultim’ora Zaniolo: l’esito degli esami

Verso Milan-Roma, dilemma Leao: l’esito degli esami

Infortunatosi in occasione della sfida contro la Salernitana, si pensava che Rafael Leão potesse ritornare a disposizione già per big match contro il Napoli. E invece, stando a quanto evidenziato da “Il Corriere della Sera“, il portoghese classe ’99, sottoposto ad ulteriori esami strumentali per capire l’evolvere della lesione al bicipite femorale accusata contro i granata, ritornerà direttamente nel 2022. Staremo a vedere se l’ex Lille riuscirà ad essere arruolabile in vista del delicato confronto proprio con la Roma, in programma nel giorno dell’Epifania.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba Cavani | Mou ha deciso

L’assenza del portoghese ha privato Pioli di una delle sue frecce più affilate, costringendo agli straordinari Zlatan Ibrahimovic, complice i cronici problemi fisici accusati da Ante Rebic.