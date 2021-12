Calciomercato Roma, bomba Cavani | Mou ha deciso

Calciomercato Roma, svolta per il bomber: la decisione a sorpresa di José Mourinho che cambia le carte in tavola.

Contro lo Spezia, Mourinho ha deciso di dare fiducia nuovamente a Borja Mayoral, schierando lo spagnolo al fianco di Tammy Abraham. Lo spagnolo non ha ripagato le aspettative, finendo con l’essere sostituito al 64′, ma probabilmente qualcosa nelle gerarchie offensive è cambiato.

Non è un caso, ad esempio, che Eldor Shomurodov si sia accomodato nuovamente in panchina, in quella che è sembrata essere a tutti gli effetti una bocciatura, gravida di possibili conseguenze a stretto giro di posta. Stando a quanto riferito da “Repubblica“, infatti, lo Special One starebbe facendo muro all’ipotesi di una partenza a gennaio di Mayoral, per il quale la Fiorentina ha avviato già da tempo sondaggi esplorativi allo scopo di preparare il terreno alla sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic. Ma nulla vieta che i giallorossi, alla fine, un colpo in attacco lo facciano: stando alla fonte sopracitata, uno dei profili che stuzzicherebbe le fantasie del tecnico lusitano è Edinson Cavani.

Calciomercato Roma, ritorna in auge la pista Cavani | Dietrofront su Mayoral

Legato ai “Red Devils” da un contratto in scadenza nel 2022, “El Matador” nelle ultime settimane è stato accostato con forza anche alla Juventus, alla ricerca di un rinforzo offensivo da consegnare ad Allegri nel mercato di gennaio, alla luce della sterilità offensiva che sta rappresentando una delle spade di Damocle della stagione bianconera. Cavani, però, al centro di molte indiscrezioni che rimbalzato dal Sudamerica, potrebbe risultare alla fine un profilo spendibile anche in chiave Roma. In questa prima parte di stagione, infatti, è stato utilizzato con il contagocce: in campo per soli 274 minuti di gioco tra campionato e Champions, ha messo a referto soltanto un goal, ed è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli quella titolarità che l’approdo di Ronaldo all’Old Trafford ha contribuito a togliergli.

Il nodo, però, resta sempre l’ingaggio: l’ex Psg e Napoli guadagna a Manchester circa 11 milioni di sterline all’anno, e dovrebbe sicuramente ridurre le sue pretese economiche, magari spalmandole con un contratto relativamente lungo.