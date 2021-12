Verso Atalanta-Roma, ultim’ora Zaniolo: l’esito degli esami

Atalanta-Roma è alle porte, e Niccolò Zaniolo si è sottoposto ad ulteriori test fisici: le condizioni dell’esterno e la scelta di Mou.

Messi in cascina i tre punti di fondamentale importanza acciuffati contro lo Spezia, per la Roma è già tempo di proiettarsi alla sfida contro l’Atalanta, in programma sabato alle 15. Un confronto molto delicato per i giallorossi, a cui la compagine di Mou si presenta incerottata e con molti dubbi di formazione.

Contro i liguri, infatti, Smalling è stato costretto ad uscire anzitempo, a causa di un fastidio all’adduttore destro. Da valutare anche le condizioni di Ibanez, che è riuscito a portare a termine la gara con molta fatica. Tuttavia, le buone notizie per Mou arrivano dal fronte Zaniolo, il cui problema fisico patito in occasione della sfida di Conference di giovedì scorso aveva lasciato tutto il popolo giallorosso con il fiato sospeso.

Roma, l’esito degli esami di Zaniolo e la decisione per la sfida contro l’Atalanta

Come riferito da “Sky“, questa mattina Zaniolo si è sottoposto ad ulteriori test medici e fisici, per capire l’entità del problema all’adduttore che lo tediava da giorni. Esami che hanno di fatto dato il via libera all’utilizzo dell’esterno contro gli orobici: Zaniolo sarà dunque a disposizione per la super sfida di questo week end. Una notizia di non poco conto, se si considera che Mou in questo frangente della stagione deve far di necessità virtù, con un’infermeria che conta, tra gli altri, già Pellegrini ed El Shaarawy.

Il recupero del classe ’99 permetterà allo Special One di avere a disposizione una freccia in più nella propria faretra, con cui aumentare il ventaglio di soluzioni tattiche del tecnico lusitano, che dovrà fare i conti anche con la squalifica di Felix Gyan.