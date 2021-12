Pagelle Roma-Sampdoria: Shomurodov entra e segna | Due “top” bocciati

Voti e pagelle di Roma-Sampdoria, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A: ecco i protagonisti della sfida dell’Olimpico.

Dopo la roboante vittoria sul campo dell’Atalanta, la Roma di José Mourinho ha affrontato la Samp nell’ultima gara del girone di andata con la volontà di rosicchiare altri punti agli orobici, fermati sullo 0-0 dal Genoa.

All’Olimpico, dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate e giocato nel complesso a basso ritmo, con le due squadre preoccupate più a studiarsi e a non scoprirsi, la contesa si apre nella seconda frazione di gioco, iniziato con l’infortunio di Tammy Abraham. Nella mischia José Mourinho decide di schierare quell’Eldor Shomurodov che in modo caparbia trova il momentaneo 1-0, a cui ha risposto prontamente Manolo Gabbiadini, abile da due passi a depositare in rete e inchiodare il risultato sull’1-1.

Pagelle Roma-Sampdoria 1-1 e voti: Shomurodov il migliore

Sicuramente Shomurodov sugli scudi: entra bene in campo, con tanta birra in corpo e un’indicibile voglia di dimostrare tutto il proprio valore. Bene anche Mkhitaryan e Zaniolo, che in più di una circostanza si sono resi pericolosi; non eccelsa la prova offerta da Vina, apparso non al top. Prima dell’infortunio, Tammy Abraham ha gettato alle ortiche un paio di occasioni in cui l’inglese sicuramente avrebbe potuto fare di più.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6, Karsdorp 6,5, Veretout 6 (’67 El Shaarawy 6), Cristante 6, Mkhitaryan 6,5, Vina 5,5 (’67 Shomurodov 7); Zaniolo 6,5, Abraham 5,5 (’47 Felix Gyan 6).

Attendance: 49.400

incasso : € 412.467,00