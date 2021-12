Roma-Samp, infortunio Abraham | Costretto ad uscire al 46′: i dettagli

Roma-Sampdoria, Abraham infortunatosi è stato costretto ad uscire: l’attaccante inglese non ce l’ha fatta. Le sue condizioni.

In questi istanti si sta disputando il secondo tempo di Roma-Sampdoria, gara che vede attualmente le due compagini impattare sullo 0-0 in una partita molto bloccata. Tuttavia, arrivano brutte notizie sul fronte infortuni per Mourinho.

Tammy Abraham, infatti, è stato costretto ad uscire subito l’inizio del secondo tempo, per il riacutizzarsi di un problema già accusato nel primo tempo: dalle immagini sembra trattarsi di un problema alla caviglia, a causa del quale il bomber era stato costretto a stringere i denti per tutta la prima frazione di gioco. L’attaccante verrà sottoposto ad esami strumentali specifici verosimilmente nel corso delle prossime ore, dai quali potremo avere un quadro clinico più approfondito: al posto dell’ex Chelsea, Mou ha deciso di lanciare nella mischia Felix Gyan.

Una brutta tegola per Mou, con Abraham che, sebbene non avesse impattato nella partita come suo solito, ha comunque messo in apprensione la retroguardia dei blucerchiati in un paio di circostanze, quando però non è stato lucido sotto porta. Da notare come lo “Special One” abbia deciso, nuovamente, di non schierare né Shomurodov, né Borja Mayoral.