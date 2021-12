Roma, Mou fa autocritica: “Ci è mancato questo” | Frecciata alla Samp

Le parole di José Mourinho ai microfoni di DAZN al fischio finale di Roma-Sampdoria: ecco quanto dichiarato dallo Special One.

La Roma non riesce a regolare all’Olimpico la pratica Sampdoria, e contro i blucerchiati si deve accontentare di un pareggio che impedisce a Zaniolo e compagni di accorciare sull’Atalanta.

Al fischio finale, tanti temi affrontati da José Mourinho, che ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Non abbiamo giocato bene, meritavamo di vincere principalmente nel secondo tempo per quello che avevamo fatto prima dell’1-0 e poi dopo l’1-1, lì abbiamo creato non tante situazioni per fare goal, ma sicuramente di dominio. Per me è stata una partita bruttissima, perché la squadra che voleva vincere non ha giocato bene, per niente, e quella che non voleva vincere ha fatto la sua partita, nel modo in cui l’hanno condotta, e sono stati premiati con il punto.

Normale che la squadra sia arrivata stanca dopo il tour de force, neanche loro hanno una rosa che può giocare con due formazioni diverse. Nel primo tempo sembrava una squadra lenta con la palla, senza palla, con difficoltà a prendere le linee alte per pressare, molti palloni persi in modo banale: si tratta di stanchezza, mancanza di qualità. In conclusione penso che meritavamo più di un punto ma abbiamo giocato male.

Roma-Sampdoria, l’annuncio di Mou nel post partita

Mou ha poi aggiunto: “Prima della partita ho detto ai giocatori che ci sono delle cose che se assimili, non puoi perdere. Contro l’Atalanta abbiamo avuto quella voglia di giocare veloce, il rammarico è che oggi non ho visto questo tipo di atteggiamento, magari a causa di un pò di stanchezza, il che mi sembra normale. Ovviamente non abbiamo giocato bene, contro una squadra che non ha voluto giocare: non voglio che la si prenda come una critica agli avversari, ma hanno fatto il loro tempo, tra infortuni e perdite di tempo. Dopo l’1-1 la squadra ha voluto vincere, con loro che si sono disposti dietro.

