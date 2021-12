Riflettori puntati su Gianluca Mancini in casa Roma. Il difensore centrale ha parlato prima della gara contro la Samp, all’intervallo il risultato è

Roma-Sampdoria all’intervallo si è chiusa sullo 0-0. Poco prima della gara ha parlato il difensore Gianluca Mancini, l’ex Atalanta è in odore di prolungamento contrattuale. Ecco l’annuncio del numero 23, sempre più integrato nel progetto giallorosso.

Tra pochi minuti la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico. Dopo i primi quarantacinque minuti la gara contro la Sampdoria è ferma sullo 0-0, tanti sbadigli all’Olimpico finora e gara bloccata. Pochi minuti prima della gara è intervenuto ai microfoni DAZN il difensore Gianluca Mancini. Il numero 23 è sempre più al centro del progetto giallorosso, perno della difesa di Josè Mourinho. Una crescita esponenziale che va di pari passo con l’affetto dei tifosi giallorossi. L’ex Atalanta è sempre più beniamino dei supporter giallorossi, per la sua voglia e determinazione in campo. Ecco le parole rilasciate prima della gara, la verità sul rinnovo contrattuale.

Roma, Mancini sul rinnovo: “C’è una cosa più importante”

Il difensore centrale è stato intervistato ai microfoni DAZN, poco prima delle dichiarazioni importanti di Tiago Pinto. Mancini ha subito rotto gli indugi riguardo il suo rinnovo contrattuale: “Il Rinnovo? È meno importante della partita di oggi. Siamo tutti concentrati per finire il girone d’andata nel migliore dei modi e per dare continuità dopo Bergamo”.

Il difensore ha anche anticipato quello che si è visto nella prima frazione, una gara complicata per la Roma: “È una partita difficile, la Sampdoria nelle ultime gare ha cambiato il modo di interpretare le partite. È tosta, l’abbiamo studiata bene e cercheremo di vincere”. Pronostico azzeccato nel primo tempo, gara totalmente bloccata allo stadio Olimpico finora. Il numero 23 ha terminato l’intervista parlando di Chris Smalling: “È importante come avere Ibanez o Kumbulla. Chris ha molta esperienza e in campo si fa sentire, è un aiuto per la squadra”.