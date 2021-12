Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria | Le scelte di Mou

Mourinho ha scelto l’undici titolare dell’ultima gara di quest’anno, quella contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Dopo il quasi tutto esaurito anche di questa sera i giallorossi affronteranno i blucerchiati alle ore 18:30, con l’ultima sfida del 2021 che arriverà davanti al popolo giallorosso. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici, giallorossi in cerca di continuità.

Ultima gara dell’anno da non sbagliare per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi cercano continuità dopo la spettacolare vittoria di Bergamo. Il 4-1 rifilato all’Atalanta a domicilio ha risollevato gli entusiasmi dei tifosi, che anche oggi hanno riempito lo stadio Olimpico. Sono ufficiali le formazioni della gara, ecco le scelte dal primo minuto di Mourinho e D’Aversa. Chiudere il 2021 con i tre punti significherebbe agganciare la Juventus a quota 34 punti, a solo quattro lunghezze dalla qualificazione in Champions League.

Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria | Mourinho non cambia

Il tecnico portoghese sceglie lo stesso 11 uscito vincente dal Gewiss Stadium di Bergamo, ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. Super confermato il 3-5-2 con la coppia offensiva Abraham-Zaniolo, blucerchiati che si affidano al tandem Caputo-Gabbiadini in attacco.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Tripi, Villar, Diawara, Bove, Darboe, Perez, Mayoral, Shomurodov, El Shaarawy, Felix.

All.: Mourinho

Sampdoria (4-4-2): Falcone, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby, Caputo, Gabbiadini.

A disp.: Audero, Ravaglia, Chabot, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Askildsen, Yepes Laut, Torregrossa, Ciervo, Quagliarella.

All.: D’Aversa.

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Di Gioia – Raspollini

Quarto ufficiale: Maggioni

Var: Massa

AVar: Lo Cicero