Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Si tira fuori dal mercato

Calciomercato Roma, una svolta improvvisa: il difensore si è tirato fuori dal mercato. Salta il possibile colpo di Pinto per gennaio

La Roma deve rinforzare la rosa. Questo si sa, è sotto gli occhi di tutti. E anche le parole di Mourinho nelle scorse settimane hanno fatto intendere che qualcuno, a Trigoria, arriverà per forza. Sono due gli obiettivi principali di Tiago Pinto: un centrocampista e un esterno difensivo. Poi, se ci fosse la possibilità, non dispiacerebbe nemmeno prendere un centrale di difesa.

E tra questi, tra i papabili, visto il poco impiego e visto anche il fatto che sarebbe potuto partire a parametro zero, c’era Lenglet del Barcellona. Il difensore, però, che con Xavi è tornato in campo con una certa regolarità, con delle dichiarazione si è praticamente tirato fuori dal mercato. Ecco quello che ha detto.

LEGGI ANCHE: Incubo Covid-19, UFFICIALE: si ferma il campionato

Calciomercato Roma, Lenglet non vuole partire

“Non mi vedo da nessun’altra parte se non Barcellona. La scorsa stagione ho rinnovato il mio contratto e sarò al Barça almeno l’anno prossimo” ha detto Lenglet, chiudendo così le voci anche di una possibile partenza in prestito nel prossimo mese di gennaio. Ed era sicuramente a quello che puntava Pinto, che in uscita potrebbe anche decidere di piazzare Kumbulla che è corteggiato dal Torino. Ma per sostituire l’albanese, qualora il pressing della squadra di Juric si facesse più intenso, bisognerà mirare verso altri lidi. Ormai, Lenglet, ha deciso di non cambiare squadra.

Pinto insomma rimane spiazzato. Anche se, c’è da dirlo, il colpo dal club spagnolo sarebbe stato tutt’altro che semplice. Sul difensore non c’erano solamente i giallorossi ma anche altri club. Ma la forza trainante di Mourinho, forse, avrebbe potuto fare la differenza nella sua decisione finale.