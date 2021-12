Incubo Covid-19, UFFICIALE: si ferma il campionato

Incubo Covid-19: adesso è ufficiale. La Lega ha deciso il rinvio delle partite in programma il 26 e il 29 dicembre.

La decisione è ufficiale. Almeno secondo quanto riportato a Sky Sport. Sì, la Lega di Serie B, che si è riunita questa mattina per capire se fosse possibile mandare avanti il campionato, ha invece capito che sarebbe stato più opportuno bloccare il tutto. E così è stato.

Manca ancora la nota, ma ormai non ci dovrebbero essere più dubbi: si ferma il campionato cadetto. Le squadre non scenderanno in campo né il 26 dicembre e nemmeno il 29. Troppa paura di creare dei focolai importanti anche nelle prossime settimane. E troppo alto il rischio di bloccare veramente tutto anche nel 2022. Insomma, una decisione di precauzione che sembrerebbe aver messo tutti d’accordo.

Incubo Covid-19, presa una decisione

Intanto, prima della riunione che è stata fatta questa mattina, c’era anche la certezza che Monza e Spal non avrebbero giocato le gare in programma. I due club infatti erano stati fermati dalle Asl di appartenenza dopo diversi casi Covid all’interno delle proprie rose. E anche per il Vicenza sarebbe dovuta arrivare una decisione uguale da parte delle autorità competenti. E allora meglio fermare il tutto, così da rimettere, come possibile, le cose in a posto, e ripartire con tutta tranquillità il prossimo anno.

La riunione, comunque, è ancora in corso. Si devono trovare due date disponibili per recuperare i due turni in programma. E questo non sarà sicuramente facile. Poi ci sarà anche la comunicazione ufficiale. Ma ormai è cosa nota. Si ferma il calciomercato.