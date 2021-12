Calciomercato Roma, ennesima conferma | Mourinho lo vuole ora

A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, le trattative della Roma si avvicinano alla stretta decisiva.

Due settimane per riposare e ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione. La sosta natalizia arriva all’indomani di quella che, per la Roma, è stata un’occasione sprecata. Il pareggio interno con la Samp ha lasciato l’amaro in bocca a José Mourinho, che al termine dell’incontro ha parlato senza giri di parole di una prestazione negativa della sua squadra.

Peccato, perché vincere avrebbe significato avvicinare il quarto posto in classifica e mandare in archivio il 2021 con ambizioni ancora più forti. Sia chiaro: il pari di ieri non cambia le cose. Mourinho vuole provare fino alla fine a centrare quel quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Uno step di crescita importante che rappresenterebbe un mattone nel percorso che i Friedkin hanno in mente per la Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, opportunità in Liga | Mou dà il via libera

Calciomercato Roma, non è finita | Pista ancora aperta

Intanto, se il Campionato si ferma, il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. La sessione invernale aprirà ufficialmente i battenti il 3 gennaio e Pinto sa bene di dover necessariamente rinforzare la rosa. Mourinho attende almeno un paio di innesti importanti: calciatori pronti e capaci di innalzare il livello complessivo della squadra, rendendola più equilibrata e competitiva. Fari puntati sulla difesa, dove si cercherà di prendere un vice Karsdorp, e sul centrocampo.

Proprio sulla mediana Pinto concentra la gran parte delle proprie attenzioni. Lì un acquisto è indispensabile e non ci sono margini di errore. Il nuovo arrivato dovrà calarsi sin da subito nella parte ed entrare nelle rotazioni di Mourinho. E se negli ultimi giorni il nome di Grillitsch sembra aver preso corpo come principale obiettivo, dal Portogallo fonti autorevolissime rilanciano oggi la candidatura di Hector Herrera. E’ il quotidiano A Bola a ribadire che il centrocampista messicano, ai margini nell’Atletico Madrid, continua ad essere nei pensieri della Roma. Il giocatore, spiega il quotidiano, vuole più spazio e dato il contratto in scadenza nel giugno 2022 il suo addio a gennaio sembra sempre più vicino. Un profilo sicuramente gradito a Mourinho per spessore ed esperienza internazionale.