Calciomercato Roma, è tutto fatto: accordo e firma nelle prossime settimane. Salta così uno degli obiettivi di Pinto

Secondo il giornalista Gerard Romero l’accordo è stato già trovato tra il calciatore e il club. Adesso, bisognerà solamente capire in quale modo, Dest, obiettivo della Roma per rinforzare il reparto arretrato di Mourinho, si muoverà verso la sua nuova destinazione.

Ma non arriverà a Trigoria, sì, perché a quanto riportato dal giornalista, il Bayern Monaco – che aveva già messo l’americano nel mirino nel 2020 – avrebbe raggiunto un accordo con il difensore. Si tratta, in questo momento, solamente la modalità dell’operazione. In prestito per sei mesi – cosa che appare assai possibile – oppure a titolo definitivo. Anche se, questa seconda opzione, appare difficile da mettere in atto.

Calciomercato Roma, salta l’arrivo di Dest

L’ex Ajax, che al Barcellona non ha mai realmente convinto, era sicuramente uno degli obiettivi di Pinto per il mercato di gennaio. Soprattutto perché, la società catalana, non aveva precluso a prescindere un possibile addio in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione del genere è quella che ha in mente Pinto. Anche perché le casse non sono di certo ricche di soldi da spendere e investire sulle trattative. A meno che, il general manager giallorosso, non riesca a piazzare qualche esubero che c’è nella rosa di Mourinho.

Insomma, saltato Dest, a quanto pare, Pinto dovrà muoversi verso gli altri obiettivi che in questi mesi ha messo nel mirino per rinforzare la squadra. Certo, l’americano era sicuramente uno dei più importante. Ma l’affondo della squadra allenata da Nagelsmann ha cambiato le carte in tavola.