Calciomercato Roma, irrompe un’altra big | Pronti 30 milioni

Tiago Pinto si sta muovendo per farlo diventare uno dei primi colpi del calciomercato invernale della Roma, ma un altro team si è inserito nella corsa

Il 2021 giallorosso finisce con un pareggio contro la Sampdoria che allontana leggermente la Roma dalla zona Champions League. La rete di Gabbiadini all’80’ ha fermato i giallorossi che erano passati in vantaggio al 72′ con Eldor Shomurodov. Sono 6 i punti totali che separano Zaniolo e compagni dall’Atalanta, quarta in classifica. In questi giorni a ridosso di Natale tutti i giocatori stanno pensando a dove trascorrere le vacanze, ma a Trigoria c’è chi non può abbassare la guardia. A breve, infatti, comincerà la sessione invernale di calciomercato e Tiago Pinto deve stare attento ai nomi sulla lista e ai loro pretendenti.

Come riporta il Daily Express il Chelsea è sulle tracce di Serginho Dest. Il terzino destro, tra gli obiettivi di Pinto insieme a Roca, è in uscita dal Barcellona che deve abbassare gli ingaggi e fare cassa. Tra questi ci sono sicuramente Lenglet, Umtiti e De Jong, poco utilizzati da Xavi e pronti a fare le valigie già da questo gennaio. Tiago Pinto ha pensato a Dest per rinforzare la fascia della Roma e dare a Rick Karsdorp un po’ di riposo. L’ex Feyenoord, infatti, in questa prima metà di campionato ha riposato solo una gara per squalifica altrimenti avrebbe giocato anche quella. L’olandese è una pedina centrale nel gioco della Roma e, infatti, è uno degli uomini utilizzati da Mourinho.

Calciomercato Roma, Tuchel punta Dest

L’infortunio di Ben Chilwell ha spaventato i tifosi dei Blues, ma soprattutto Thomas Tuchel. Lo stop del terzino sinistro potrebbe durare fino a fine stagione e, per questo motivo, il tecnico ex Psg sta cercando un sostituto per riparare la situazione. Anche sulla fascia opposta, c’è da monitorare la situazione di Azpilcueta, in scadenza.

Gli obiettivi dell’ allenatore del Chelsea non sono molti, ma tra questi c’è Serginho Dest, già nella lista della Roma. Il ritorno di Dani Alves a gennaio potrebbe chiudere le porte per l’americano, che al Chelsea verrebbe adattato come terzino sinistro. Secondo le voci i londinesi sono pronti a fare un’offerta di 30 milioni per portare all’ombra del Big Ben l’ex Ajax.