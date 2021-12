Calciomercato Roma, silurato da Mou | Clamoroso ritorno: doppia opzione

Calciomercato Roma, la decisione di José Mourinho appare ormai insindacabile: le porte per lui si sono ormai chiuse.

Il pareggio maturato all’Olimpico al cospetto della Sampdoria ha frenato la rincorsa della Roma, che non è riuscita a dare continuità all’exploit di Bergamo. Con il mercato di gennaio ormai in procinto di aprire i battenti, Mourinho si aspetta dei ritocchi di qualità per rimpolpare un organico che necessita di tasselli funzionali all’idea tattica dello Special One.

Molto dipenderà dalle cessioni che Pinto riuscirà a concretizzare; in questo senso, non sono poche le situazioni che meritano di essere approfondite, dalle quali il general manager spera di poter ricavare un lauto tesoretto da reinvestire per l’acquisto di un terzino e di un centrocampista. Questa prima parte di stagione ha evidenziato in maniera lapidaria il fatto che Mou non punti affatto su Gonzalo Villar, al quale sono stati concessi, al massimo, degli scampoli di partita: il murciano, infatti, ha totalizzato fino a questo momento soltanto sei presenze, tutte in Conference League, per 204 minuti complessivi, troppo pochi per chi era stato de facto elevato a titolare inamovibile da Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, addio Villar | Sfida a due in Liga

Accostato al Sassuolo la scorsa estate, con i neroverdi che però non hanno piazzato l’affondo decisivo anche perché il centrocampista classe ’98 era apparso piuttosto recalcitrante all’idea di lasciare la Capitale, per l’ex Elche potrebbe profilarsi a stretto giro di posta un duello importante in Liga. Sulle sue tracce, infatti, secondo quanto evidenziato da “Onda Regional de Murcia“, ci sarebbe il Celta Vigo, alla ricerca di un profilo di qualità che sia in grado di dettare i ritmi di gioco nella zona nevralgica del campo. Tuttavia, anche l’Elche monitora a fari spenti la situazione, pronto a fare irruzione nel caso in cui dovessero palesarsi i presupposti giusti e concretizzare quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Detto questo, l’opzione Liga sembra, al momento, essere quella più credibile per un calciatore sul quale Mou ha deciso di non puntare.