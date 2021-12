Calciomercato Roma, clamoroso ritorno | Duello con il Milan

Calciomercato Roma, il suo clamoroso ritorno in Serie A non è più ipotesi utopistica: anche il Milan a fari spenti prova il colpo gobbo.

Anche contro la Sampdoria, la Roma ha ripetuto gli stessi errori che ormai si susseguono senza soluzioni di continuità dall’inizio della stagione, anche e soprattutto per difetti strutturali della rosa, e a cui Tiago Pinto è chiamato a mettere una pezza.

Una volta passati in vantaggio, infatti, i giallorossi non sono stati in grado di difendersi dall’incombere della Samp, che una volta subito il goal di Shomurodov, si è riversata nella metà campo avversaria alla ricerca della rete del pareggio. La mancanza di un frangiflutti in mediana, capace di recuperare palloni e fare il “Barella” della situazione, dando fisicità e dinamismo a tutto il reparto, pesa come una spada di Damocle. Caratteristiche che, ad esempio, spiegano il motivo per il quale il profilo di Denis Zakaria fosse in cima alla lista dei desideri dei giallorossi, prima che la strada per l’elvetico del Borussia Mönchengladbach diventasse incredibilmente accidentata.

E così, nel coacervo di nomi attenzionati dal general manager dei capitolini, potrebbe ritornare in auge anche quello di un calciatore che la Serie A la conosce molto bene, essendovi cresciuto e maturato, soprattutto negli anni trascorsi alle pendici del Vesuvio, che hanno segnato l’acme della sua carriera.

Calciomercato Roma, pazza idea Allan: anche il Milan è pronto al colpaccio

Ci stiamo riferendo ad Allan, legato all’Everton da un contratto in scadenza nel 2023 e considerato non indispensabile all’interno dello scacchiere tattico di Rafa Benitez. Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, il brasiliano classe ’90 potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di mercato per quelle squadre come Roma e Milan che hanno bisogno di almeno un innesto in mediano. Chiaramente, dovrebbe essere proprio l’ex Napoli a spingere per un addio, anche se i Toffees potrebbero comunque entrare nell’ordine di idee di cederlo, non soltanto per una questione eminentemente anagrafica, ma anche per una ragione di bilancio. Al momento non è segnalata una trattativa in tal senso, ma non è detto che queste voci alla fine non possano tramutarsi in qualcosa di molto più concreto nel corso delle prossime ore.