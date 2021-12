Calciomercato Roma, Mourinho tradito | Se ne va a gennaio

Calciomercato Roma, il suo futuro nella Capitale potrebbe essere giunto inaspettatamente al capolinea. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Nelle prossime settimane sono attese non poche novità all’ombra del Colosseo. A Roma, così come in plurime città del nostro Paese e non solo, si cercherà di acuire il livello delle rispettive squadre, intervenendo su quegli aspetti apparsi come maggiormente perfettibili rispetto ad altri.

Mentre Pellegrini, insieme a tanti altri colleghi, si gode l’esotico relax a Dubai, Tiago Pinto è chiamato in questi stessi giorni a chiudere almeno un paio di trattative per venire incontro alle esigenze di José Mourinho. Quali siano gli aneliti di quest’ultimo è chiaro a tutti da tempo. Ciò spiega il motivo per il quale, con i dovuti scongiuri da parte dei tifosi, molti si attendano interventi tempestivi quanto oculati.

Il gm ha avuto diversi mesi a disposizione per lavorare così da seguire la finalità su citata e la piazza tutta, così come gli addetti ai lavori di Trigoria, sanno dell’importanza di un modus operandi celere, volto ad acuire le risorse dello scacchiere quanto prima. Trascurando momentaneamente il discorso acquisti, va segnalata la clamorosa notizia lanciata dal portale turco Sozcu. Questi gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo e rescissione | Gratis a gennaio

Calciomercato Roma, il Fenerbache insiste per Sacramento: le ultime

Dalla testata balcanica, infatti, rimbalza la clamorosa indiscrezione secondo la quale Joao Sacramento potrebbe lasciare la Roma. Non sarebbe la prima volta che un “secondo” lasci il mister per provare a mettersi in luce propria, provando a spiccare il volo in autonomia. Si pensi, ad esempio, all’emblematica parabola di Arteta, attuale mister dell’Arsenal e per diverso tempo braccio destro di Pep Guardiola.

Nonostante i soli 32 anni, Sacramento vanta già una tutt’altro che trascurabile esperienza. Già prima di collaborare con lo Special One, la coesistenza con il quale è iniziata con il Tottenham, il portoghese ha coadiuvato anche tecnici quali Bielsa, Leonardo Jardim e il testaccino Claudio Ranieri.

Ciò spiega il motivo per il quale il suo profilo intrighi non poco il Fenerbache, che si è recentemente separato da Vitor Pereira e che avrebbe individuato in lui un elemento ancor più valido di Slaven Bilic. Seguiranno aggiornamenti.