Milan-Roma, allarme rientrato | Torna a disposizione

Milan-Roma, arrivano importanti aggiornamenti circa la delicata sfida del 6 gennaio, catalizzatrice del nuovo anno e della seconda metà di stagione giallorossa.

In questi giorni Pellegrini e colleghi avranno modo di recuperare energie mentali e fisiche, profondamente dissipate dai numerosi e ravvicinati impegni di questa prima parte di campionato. Senza dimenticare degli Europei, sono diversi gli elementi che, da fine agosto in poi, hanno giocato con continuità e frequenza, spesso imbattendosi in battute d’arresto di natura fisica.

Nell’ultimo periodo, Mourinho non ha potuto, ad esempio, disporre di importanti pedine quali El Shaarawy e Pellegrini, aggiuntisi entrambi all’infortunato di lunga data, Leonardo Spinazzola. Se il nuovo anno si appresta ad essere portatore di novità in ambito mercato, è da evidenziare come i rientri del numero 7 e dell’ex Atalanta assumano un valore di non poca portata.

Questo, soprattutto alla luce dei prossimi impegni della squadra dopo la sosta natalizia. Il 6 gennaio, infatti, i capitolini sono attesi dalla delicata trasferta di San Siro contro il Milan, dopo la quale ci sarà l’altrettanto delicato incontro con la Juventus. Proprio relativamente alla gara che cadrà nel giorno dell’Epifania, sono da riportare importanti aggiornamenti.

Milan-Roma, le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic

Non volendo guardare unicamente nel proprio “giardino”, riportiamo di seguito l’aggiornamento de “Il Corriere della Sera” circa le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l’età, lo svedese ha dimostrato di saper essere ancora decisivo in questi suoi due anni all’ombra del Duomo.

Anche nel calcio, però, la data di nascita non sempre può essere ignorata e ciò spiega il motivo per il quale il classe ’81 andrà monitorato e gestito nei prossimi giorni, in seguito al sovraccarico al ginocchio che gli ha causato il forfait contro l’Empoli. I controlli cui si è sottoposto hanno aiutato a lenire dubbi e preoccupazioni in casa Milan e la sua presenza contro i giallorossi non sembra essere a rischio.

Una buona notizia per i tifosi del Diavolo. Un po’ meno per i giallorossi, memori della prestazione monstre di Ibra lo scorso 31 ottobre.