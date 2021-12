Roma, Mou può sorridere | Subito il primo “rinforzo”

La Roma si gode la sosta di Campionato per le festività natalizie. Tra calciomercato e gli appuntamenti di gennaio che già incombono.

La Roma chiude la prima metà di stagione al sesto posto in classifica. Il pareggio contro la Sampdoria di mercoledì, nell’ultima uscita dell’anno, lascia un po’ di amaro in bocca. Dopo il clamoroso successo di Bergamo, infatti, i giallorossi avevano una ghiotta opportunità per accorciare ancora nei confronti del quarto posto. Nulla è perduto, comunque: al contrario, Mourinho è convinto che la squadra potrà lottare fino alla fine per raggiungere la prossima Champions League.

Intanto, mentre l’allenatore portoghese attende novità significative dal calciomercato invernale, che si aprirà il 3 gennaio, si guarda al nuovo anno con la consapevolezza che gennaio porterà ritorni importanti. E’ il caso di Lorenzo Pellegrini, fermo per infortunio e voglioso di tornare in campo ad aiutare i compagni. La sua assenza si è sentita, nell’economia del gioco giallorosso: con il numero 7 in campo, la Roma aveva una media punti di 1,92 a partita. Dal suo infortunio la media è scesa a 1,16.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, torna di moda un obiettivo estivo | Fissato il prezzo

Roma, Pellegrini scalpita | Da Dubai punta il Milan

Il numero 7 sta approfittando della sosta per concedersi qualche giorno di vacanza a Dubai. Il suo rientro a Trigoria è fissato per il 27 dicembre, ma anche nell’Emirato Pellegrini non smette di lavorare per tornare in campo. Per farlo nel migliore dei modi già alla ripresa contro il Milan, Lorenzo lavora con il suo fisioterapista Piergiorgio Luciani, con il quale metterà a punto una sorta di mini preparazione. Insieme, i due lavorano in un centro all’avanguardia dove il Capitano giallorosso completerà la convalescenza. Il piano di Pellegrini è chiaro: rientrare a Roma subito dopo Natale per presentarsi al top alla ripresa del Campionato.

Mourinho lo aspetta con impazienza. Sa che la presenza del numero 7 è indispensabile per la sua Roma, sia dal punto tecnico che da quello caratteriale. Rimane da capire, con il ritorno di Pellegrini, quali saranno le scelte tattiche dello Special One, che potrebbe inserire il Capitano a centrocampo nel 3-5-2 varato nelle ultime settimane. Non si può escludere comunque che con l’intera rosa a disposizione Mou possa decidere di tornare sul modulo iniziale, il 4-2-3-1. Insomma, in attesa del calciomercato, la Roma aspetta già per l’esordio del 2022 un rinforzo importante: Pelle scalpita.