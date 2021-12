Roma, tra calciomercato e campo | Gennaio di fuoco per Mourinho

L’apertura del calciomercato invernale è ormai arrivata e la Roma dovrà intervenire rinforzando la rosa. Il calendario però non lascia margini di errore.

Saranno cinque le partite che la Roma dovrà affrontare dal 6 gennaio al 23 gennaio. Un mese di fuoco per la compagine di José Mourinho, che si aprirà nel giorno della befana nella sfida contro il Milan di Stefano Pioli.

La sfida con i rossoneri arriva dopo il pareggio amaro interno contro la Sampdoria. La grande euforia dopo la prestazione di Bergamo è stata abbassata proprio dal pari contro i blucerchiati. A gennaio però la Roma potrà riabbracciare il suo capitano Lorenzo Pellegrini e chissà se il regalo del nuovo anno possa essere sin da subito anche Leonardo Spinazzola, il quale però ancora non è rientrato ad allenarsi con il gruppo.

Roma, è un gennaio di fuoco

Il 3 del primo mese dell’anno aprirà ufficialmente la sessione del mercato di riparazione, dove la società capitolina dovrà intervenire in almeno due o tre ruoli. Tante sono le indiscrezioni, così come i nomi accostati a Trigoria. Il desiderio dello Special One sarebbe proprio quello di avere almeno un rinforzo subito per le prime due sfide. Infatti dopo il Milan a San Siro, arriverà il 9 la Juventus di Massimiliano Allegri nella capitale, tre giorni dopo.

Le cinque partite in meno di venti giorni nel mese di gennaio riguarderanno poi anche il debutto stagionale della Roma in Coppa Italia, giovedì 20 alle ore 21 contro il Lecce allo Stadio Olimpico. Chi vince va ai quarti di finale, dove la Roma manca da due stagioni (nel 2019-20 l’ultima volta ai quarti, dopo la brutta eliminazione della scorsa stagione contro lo Spezia). Tra i bianconeri e i pugliesi c’è il Cagliari domenica 16 gennaio alle ore 18. Il cerchio verrà chiuso dalla trasferta toscana contro l’Empoli dell’ex Aurelio Andreazzoli.