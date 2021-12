Con la sosta di Campionato per le vacanze natalizie, in casa Roma l’attenzione si concentra più che mai sul calciomercato. Anche in prospettiva del prossimo giugno.

La Roma si gode le vacanze natalizie in sospeso tra gli impegni di campo che la attendono a partire dal 6 gennaio e gli appuntamenti di calciomercato. La sessione invernale sarà particolarmente importante in casa giallorossa. Il General Manager Tiago Pinto sa di dover approfittare della finestra di trasferimenti di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Insieme, i due portoghesi devono guidare la crescita della Roma (almeno) nei prossimi tre anni.

Il progetto che la famiglia Friedkin ha per il club infatti prevede il rafforzamento della squadra sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Un percorso che punta a riportare al più presto la Roma a competere per i più importanti obiettivi. Per farlo serviranno l’acume e l’esperienza di José Mourinho e la capacità di navigare il calciomercato di Pinto. Così, e con un po’ di tempo, i Friedkin contano di riportare la Roma dove merita.

Calciomercato Roma, il futuro è deciso | Addio scontato

Decisiva sarà quindi la capacità di scegliere su chi puntare. L’esperienza passata di Tiago Pinto da dirigente ha messo in evidenza la grande abilità di costruire squadre in cui il mix tra giovani di talento e calciatori più esperti fosse eccellente. Una strada che dovrebbe cercare di seguire anche questa Roma, senza mettere da parte un aspetto particolarmente importante: il senso d’appartenenza. Confermare quei calciatori che, per storia personale ed esperienza passata, sono particolarmente legati alla piazza sembra indispensabile. E così negli ultimi mesi sono andate avanti le trattative per blindare alcuni dei calciatori in rosa, a partire naturalmente dal Capitano Lorenzo Pellegrini.

Chi invece sembra, tra i Senatori della squadra, più lontano dal rinnovo è Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, protagonista fin qui di una stagione non esaltante, ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e dal punto di vista del rinnovo tutto tace. Giunto alla sua terza stagione in giallorosso, Mkhitaryan potrebbe salutare a fine anno: nessuna delle due parti ha aperto i discorsi per un prolungamento e da gennaio il calciatore può accordarsi a parametro zero con altri club. Possibile per lui un futuro in Liga: l’unico Campionato top europeo che manca nella sua carriera e di cui ha già parlato in termini positivi in alcune interviste del passato.