Calciomercato Roma, l’intreccio con il Milan che gela Tiago Pinto: i giallorossi costretti a cambiare obiettivo?

Archiviato il girone d’andata, conclusosi con un deludente pareggio per la Roma, i giallorossi ora pensano a come approcciare al meglio l’inizio della sessione invernale di calciomercato.

Tanti sono i profili finiti sul dossier di Tiago Pinto, che sta sfogliando la margherita, alla ricerca della soluzione più congeniale in termini di benefit-cost. Congelata la pista Zakaria, surriscaldatasi invece quella che porta a Grillitsch, il general manager ha attenzionato anche Corentin Tolisso, il cui contratto con il Bayern Monaco scade nel 2022. Il francese, nonostante gli attestati di stima a lui riservati da Nagelsmann, sembra orientato a non rinnovare il suo contratto con i bavaresi, avendo esternato a chiare lettere l’intenzione di cambiare aria. Sondato da Roma e Juve, tra le altre, il futuro dell’ex mezzala del Lione potrebbe essere in Liga, con il Real Madrid sempre più intenzionato a chiudere l’operazione.

Calciomercato Roma, l’ultima idea del Milan porta a Ceballos

Nella lista di Pinto era finito, per un breve periodo, anche Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid e desideroso di cimentarsi in un nuovo contesto. Per caratteristiche, lo spagnolo classe ’96 non era il primo nome richiesto da Mou, con la Roma che non a caso ha deciso di virare su altri obiettivi. Tuttavia, per l’ex Arsenal, molto ambito anche in Liga, si potrebbero materializzare comunque le porte della Serie A. Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, infatti, il Milan potrebbe sfruttare proprio l’eventuale approdo di Tolisso al Real per dare l’assalto a Ceballos, legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2023. I rossoneri hanno bisogno di puntellare la propria mediana, e non è detto che il canale, da sempre molto caldo, con il Real, non possa surriscaldarsi nuovamente.