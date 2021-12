Roma, ancora un passo avanti nel ranking Uefa | Tutti i punteggi

Con la fine dell’anno si possono tracciare alcuni bilanci sul 2021. Vediamo insieme come si è comportata la Roma e la sua posizione nel ranking Uefa.

Con la sfida interna contro la Sampdoria si è chiusa la prima metà della stagione giallorossa. Al giro di boa, la squadra di José Mourinho si piazza al sesto posto in classifica, con il piccolo rimpianto del pareggio nell’ultima uscita del 2021. Vincere all’Olimpico contro i blucerchiati avrebbe significato avvicinare ulteriormente il quarto posto in classifica. Al di là di questo, però, la squadra ha mostrato di poter lottare per qualificarsi alla prossima edizione della Uefa Champions League.

Parallelamente al cammino nel nostro Campionato, infatti, la Roma è stata protagonista di buone prestazioni nella nuova Conference League, introdotta quest’anno dalla Uefa. La competizione internazionale ha visto la Roma primeggiare nel proprio girone e conquistare così l’accesso diretto agli ottavi di finale. Una circostanza che permetterà alla Roma di disputare due partite in meno – gli spareggi contro le “retrocesse” dall’Europa League – e di proiettarsi direttamente alla fase successiva.

Roma, l’Europa ti premia | La posizione nel ranking

E visto che tradizionalmente la fine dell’anno è il periodo in cui si passa a tracciare i bilanci di quanto fatto, vediamo insieme com’è stato l’anno giallorosso secondo il massimo organistico calcistico europeo, la Uefa. La squadra di Mourinho chiude il 2021 totalizzando un coefficiente di 86.000 punti. Un totale che deriva, chiaramente, non soltanto da questa stagione ma dalla somma dei risultati ottenuti dal club nelle ultime 5 annate. Rispetto ad un anno fa, comunque, la Roma scala una posizione nel ranking.

I giallorossi si piazzano infatti al dodicesimo posto, scavalcando l’Arsenal e confermandosi la seconda miglior squadra italiana, alle spalle della Juventus, che si piazza all’ottavo posto. Nel dettaglio, il 2021 ha portato alla Roma 33.000 punti: 24.000 ottenuti con il raggiungimento, nella scorsa stagione, delle semifinali di Europa League, e 9.000 punti conquistati quest’anno vincendo il proprio girone di Conference. Poco distante la posizione superiore: il Siviglia, piazzatosi undicesimo, ha soltanto 2000 punti in più della Roma. Una ragione in più per Mourinho per credere nell’importanza del portare avanti una campagna europea di successo.