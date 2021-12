Calciomercato Roma, desiderio Monchi | Lo prende subito

Calciomercato Roma, è un desiderio di Monchi: il Siviglia sarebbe pronto a prenderlo già nel prossimo mese di gennaio

Sarebbe un vero e proprio desiderio del direttore sportivo Monchi. Che, sarebbe, inoltre, pronto a prenderlo già nel prossimo mese di gennaio. Anche perché la scadenza del contratto è datata 30 giugno e di rinnovo, ormai, non se ne parla quasi più. In poche parole, la trattativa potrebbe decollare in breve tempo.

Parliamo di un attaccante che anche la Roma, la scorsa estate, ha trattato. Presentando un’offerta che però non è stata ritenuta adeguata. Pinto ci aveva provato soprattutto per il fatto citato in precedenza: la possibilità di arrivarci senza mettere sul piatto una grossa cifra sfruttando il fatto che lo stesso si sarebbe potuto liberare a parametro zero già tra poco più di una settimana. Ma l’idea del gm portoghese non è andata a buon fine. E adesso il futuro sembra in Spagna.

Calciomercato Roma, Monchi su Belotti

Secondo quanto riportato da fichajes.net infatti, l’attaccante Andrea Belotti del Torino è da diverso tempo uno dei desideri dell’ex direttore sportivo della Roma per la sua squadra spagnola. E potrebbe essere questo il momento più congeniale affinché tutto possa andare per il verso giusto secondo le fonti spagnole. Belotti, è giusto ricordarlo, all’inizio del prossimo anno potrebbe già firmare per giugno con la sua nuova squadra. Ma l’intenzione, secondo il portale iberico, è quella di strapparlo subito alla concorrenza. Monchi starebbe lavorando su questo, mettendo sul piatto una cifra congrua alla situazione.

Come detto Pinto ci ha provato, eccome, a prenderlo, prima di andare su Abraham. E probabilmente il nome di Belotti non è mai uscito dai radar giallorossi. Ma se la situazione dovesse essere realmente questa, allora per la prossima stagione servirà andare su un altro attaccante.