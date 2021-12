Calciomercato Roma, assalto a giugno | Colpo grosso in Serie A

Calciomercato Roma, l’idea non è per niente tramontata. A giugno è previsto un assalto al centrocampista della Serie A

La pista non è del tutto tramontata. Nonostante le cose siano di certo cambiate nei giorni scorsi quando – ancora non è ufficiale, ma lo sarà – l’Atalanta ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo per il giocatore di Gasperini. Insomma, Remo Freuler non andrà in scadenza a giugno, ma lo farà nello stesso mese ma del 2023.

Un anno ancora di contratto con la Dea, insomma. E come detto questa decisione ha decisamente stravolte le idee di Pinto che pensava di poter arrivare allo svizzero magari senza pagare nulla per il costo del cartellino. Non sarà così. Ma secondo quanto riportato da SportMediaset, l’ipotesi è tutt’altro che tramontata. Anzi, a giugno, ci potrebbe essere un nuovo assalto.

Calciomercato Roma, a giugno assalto a Freuler

Il sito di Mediaset, inoltre, spiega che la pista è realmente concreta per giugno. Insomma, Pinto ci spera nonostante il rinnovo ormai certo. Un affare che secondo quanto spiegato anche da altre fonti, si potrebbe chiudere per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Non di più per il centrocampista 29enne dell’Atalanta e anche della nazionale elvetica che ha strappato all’Italia il pass diretto per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Freuler conosce bene la Serie A. E potrebbe essere un acquisto azzeccato per la prossima Roma, quella della seconda stagione di Mourinho, che sicuramente anche per la caratura del tecnico deve per forza di cose alzare l’asticella. Servono innesti, per farlo. E Pinto, insieme ai Friedkin, hanno tutta l’intenzione – nelle possibilità delle casse giallorosse – di regalare allo Special quegli elementi che possono aiutare il progetto. E lo svizzero è uno di questi.