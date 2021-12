Calciomercato Roma, la Premier bussa per un “big” | La risposta di Pinto

Calciomercato Roma, la Premier League chiede informazioni per un big. Ma c’è già la risposta, diretta, di Tiago Pinto. Pronta la firma

Il rinnovo di contratto è veramente a un passo. Ormai di questo sono sicuri anche in Spagna. La notizia che circola in Italia da un poco di tempo adesso è confermata anche da As, il quotidiano spagnolo, che spiega come la Roma abbia deciso di puntare per il presente e anche per il futuro, evidentemente, su un difensore che è già nella rosa.

E che nelle prossime settimane riceverà un’offerta di rinnovo da parte del club: Gianluca Mancini diventerà uno dei pilastri della Roma di Mourinho. Il suo contratto, in scadenza nel 2024, verrà prolungato per altre due stagioni con un sostanzioso aumento di stipendio. Ormai i dubbi sono stati praticamente sciolti. E altre possibilità non ce ne stanno.

Calciomercato Roma, Pinto rispedisce al mittente le offerte

Una risposta, chiara e decisa, da parte del general manager portoghese, alle richieste che sarebbero state arrivate nelle scorse settimane da parte della Premier League. Soprattutto da un club, spiega ancora As, l’Everton. La società di Liverpool infatti aveva pensato a Mancini per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, ma dovrà andare a cercare il rinforzo in altre squadre.

Mancini, insomma, diventerà uno degli elementi più importanti della rosa giallorossa. E non poteva che essere così, soprattutto dopo le prestazioni importanti che ha sfornato in questa stagione, sulla falsa riga di quelle della passata. E’ cresciuto, comunque, il difensore: sia sotto l’aspetto caratteriale che anche in quello tattico. Può giocare tranquillamente in una difesa a tre e una a quattro, un altro punto a suo favore quello della duttilità. Quindi, bene fa Pinto a blindarlo.