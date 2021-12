Calciomercato Roma, sprint per il colpo con cui inaugurare la sessione invernale. Spunta una data: le cifre dell’operazione.

Un terzino polivalente e un centrocampista: queste le richieste fatte da José Mourinho alla proprietà, con Tiago Pinto che non ha perso tempo, marcando stretto quello che potrebbe essere il primo colpo della sessione invernale per i giallorossi.

Ci stiamo riferendo, ovviamente, a Maitland-Niles, mediano polivalente, che all’occorrenza può essere impiegato anche sulla fascia, che milita nell’Arsenal, a cui è legato da un contratto che scade nel 2023. Stando a quanto riferito da “Sky“, l’inglese classe ’97 avrebbe messo i giallorossi in cima alla lista delle sue priorità, con Pinto che spera di trovare l’accordo totale con il calciatore nelle prossime 24-48 ore. Il ragazzo avrebbe dato la sua disponibilità totale a trasferirsi nella Capitale, e il primo scoglio non dovrebbe essere difficile da arginare.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, colpaccio dal Psg | Lo vuole Mou

Calciomercato Roma, c’è ancora distanza con l’Arsenal per Maitland-Niles

L’operazione con i Gunners è stata imbastita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto; ma se un accordo sulla formula è stato trovato, manca ancora quello sostanziale sulle cifre. La Roma, infatti, vorrebbe mettere sul piatto 750 mila euro per il prestito oneroso, e circa 10 milioni di euro per il riscatto, con la richiesta dell’Arsenal che invece si attesta sui 15-18 milioni per il riscatto. La distanza tra i due club c’è ancora, mentre l’accordo con il calciatore sembra ormai essere stato trovato. I contatti proseguono, ma ci sarà ancora da lavorare.