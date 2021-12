Calciomercato Roma, colpaccio dal Psg | Lo ha chiesto Mou

Calciomercato Roma, Pinto scatenato: la nuova pista potrebbe infiammarsi da un momento all’altro, e regalare a Mou un suo fedelissimo.

Lo avevamo ribadito a più riprese: la Roma sarà una delle protagoniste indiscusse della sessione di calciomercato, anche perché i segnali lanciati da José Mourinho in questo primo scorcio di stagione erano stati diretti, lapidari. E Tiago Pinto ha recepito il messaggio.

Impostata su buoni binari l’operazione con l’Arsenal per il trasferimento di Maitland-Niles in giallorosso – per il quale si dovrà trovare la quadra sulla valutazione, non sulla modalità di trasferimento, con l’operazione imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto – il general manager giallorosso vuole regalare in tempi relativamente brevi anche un centrocampista di sicura affidabilità al proprio allenatore. Le idee di certo non mancano: l’ultima, in ordine di tempo, porterebbe dritti ad un fedelissimo del tecnico lusitano.

Come riferito da calciomercato.it, nel dossier di Pinto sarebbe finito in maniera prepotente, su input di Mou, anche il profilo di Ander Herrera, centrocampista spagnolo classe ’89 in forza al PSG, legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2024. Si tratta di un centrocampista che lo Special One conosce molto bene, avendolo allenato allo United: i due hanno vinto insieme una Community Shields, una Europa League e una Coppa di Lega inglese, stringendo un legame molto forte, che il tempo non ha contribuito ad obnubilare.

Calciomercato Roma, affare Herrera: la valutazione del Psg

Chiaramente non sarà una passeggiata mettere le mani sull’iberico, sia chiaro. Leonardo lo valuta tra i 12 e i 15 milioni di euro, ma l’apertura ad un’eventuale cessione c’è stata, e questo è il primo tassello. Posto che i transalpini con considerino Herrera incedibile, bisognerà comunque trovare un’intesa con il Psg, il che non è mai facile: per mere ragioni anagrafiche, rappresenterebbe uno strappo alla regola alla politica di valorizzazione dei giovani che il nuovo corso Friedkin sta cercando di improntare. Ma, Mou docet, servono anche esperienza, qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. Vi terremo aggiornati.