Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan | Accordo col nuovo club

Calciomercato Roma, il futuro di Mkhitaryan sembra essere “segnato”: spunta anche un accordo con il nuovo club.

Per molte giornate il lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione, nelle ultime uscite stagionali Henrikh Mkhitaryan ha denotato timidi segnali di crescita, anche se il suo futuro sembra ormai essere lontano dalla Capitale.

L’armeno è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2022, e per adesso, i margini di un rinnovo sono molto risicati: le strade potrebbero quindi seriamente separarsi alla fine di questa stagione. Il prossimo 21 gennaio l’ex Arsenal spegnerà 33 candeline, e chiaramente Tiago Pinto non ha fretta di avallare un rinnovo che non viene considerato affatto come una priorità. Lo scenario potrebbe cambiare drasticamente nel corso delle prossime settimane, ma ad oggi il borsino è lapidario. Intanto, emergono ulteriori indiscrezioni su quello che potrebbe essere il futuro del classe ’89 che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, potrebbe cominciare sin da subito la carriera da direttore sportivo.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan saluta | Ha già parlato con il nuovo club

Come riferito dal giornalista Ararat Mambreyan, infatti, Mkhitaryan avrebbe già avuto modo di tastare il terreno in vista di una prossima carriera da dirigente, allacciando i contatti con il presidente del Krasnodar Sergey Galitsky, che gli ha proposto la carica di direttore sportivo: incarico che il centrocampista di Mou avrebbe accettato senza alcun tipo di remora.

La stessa fonte, però, ha specificato che, salvo clamorosi colpi di scena, il trequartista non sarebbe intenzionato a chiudere la sua carriera calcistica in Russia. Resta da capire, quindi, ammesso e non concesso che al termine di questa stagione il calciatore alla fine non rinnovi il suo contratto con la compagine capitolina, quale possa essere la sua prossima destinazione. Tuttavia, una strada è ormai tracciata: un ruolo dietro la scrivania è lì ad aspettarlo.