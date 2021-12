Calciomercato Roma, addio in Serie A | Frenata improvvisa

Calciomercato Roma, si vociferava di una sua possibile cessione in Serie A: le ultime indiscrezioni cambiano le carte in tavola.

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase più calda. I giallorossi, dopo aver posto basi importanti per l’acquisto di Maitland Niles dall’Arsenal, che dovrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, monitorano con estrema attenzione anche la situazione legata alle uscite.

I segnali lanciati da José Mourinho nella prima parte di stagione, infatti, sono stati molto più che semplici indizi: lo Special One non ha usato giri di parole per far capire quali pedine non ritiene funzionali al proprio progetto tecnico. Uno dei profili in bilico è sicuramente quello di Marash Kumbulla, con l’albanese che ha tratto sicuramente beneficio del cambio di modulo e della scelta di Mou di passare alla difesa a tre, ma che con il ritorno di Chris Smalling è ritornato ad accomodarsi in panchina, dovendosi accontentare solo di spezzoni di gara.

Calciomercato Roma, la pista Kumbulla per il Napoli è al momento fredda

Nei giorni scorsi era stata caldeggiata un possibile assalto del Napoli per l’ex centrale del Verona, con i partenopei che devono sostituire Kostas Manolas, approdato all’Olympiakos. A dispetto delle voci trapelate, secondo quanto riferito da Calcio Napoli 24, non ci sarebbero stati dei contatti ufficiali tra le parti, ma soltanto un (timido) interessamento degli Azzurri, che però al momento non hanno ancora affondato il colpo. La pista al momento resta fredda anche perché la Roma, nel caso in cui avallasse l’addio del centrale, o in prestito o a titolo definitivo, dovrebbe comunque per forza di cose avere il tempo necessario per acquistarne un sostituto, con Pinto che preferirebbe utilizzare quel denaro per rinforzare altri settori del campo, in cui Mou si aspetta rinforzi di qualità.