Calciomercato Roma, Ancelotti ci ha preso gusto | Doppio assalto

Il tecnico ex Napoli è piombato su un altro dei nomi sulla lista di calciomercato di Tiago Pinto per rinforzare la rosa della Roma

Questi ultimi giorni di dicembre sono infiammati dai rumors di calciomercato, con la Roma che sta cercando i profili adatti da regalare a Mourinho. In questo modo il tecnico portoghese potrebbe cominciare al meglio la seconda parte di stagione. L’obiettivo finale è il quarto posto, che significa Champions League, lontano solo 6 punti. Una distanza non proibitiva, che permette di lavorare con la giusta motivazione, sia sul campo che in quella grande savana che è il calciomercato.

Più predatori, infatti, possono puntare la stessa preda. Così è successo alla Roma, con una big del calcio mondiale che sta studiando per scippare il secondo obiettivo di mercato. Carlo Ancelotti, infatti, è già sulle tracce di Corentin Tolisso e ora ha messo anche un altro obiettivo di Pinto nel mirino. Il centrocampista del Bayern Monaco è sulla lista del g.m. giallorosso che vuole regalare a Mourinho un mediano di fisico per la seconda parte di Serie A. Il francese, però, interessa molto anche l’allenatore del Real Madrid che ha intenzione di svecchiare gli uomini in mezzo al campo. Ancelotti già conosce Tolisso avendolo portato lui in Baviera e il ritorno di fiamma si è fatto sentire in queste ultime settimane del 2021.

Calciomercato Roma, Ancelotti punta Senesi

Secondo quanto riporta Todofichajes.com, dopo Tolisso, Ancelotti cerca il doppio scippo alla Roma puntando anche Marcos Senesi. L’argentino con nazionalità italiana, nato nel 1997, è nelle file del Feyenoord ed interessa molto all’attuale allenatore del Real Madrid. L’ex Napoli, infatti, vuole un rinforzo per la difesa e in questi giorni si sta muovendo molto sul mercato. I suoi assistenti hanno individuato diversi profili che potrebbero fare al caso loro, ma c’è un ostacolo: il costo. I vari Rudiger, Koundé e Akanji sono da tempo sul taccuino di molte squadre e così, Ancelotti ha deciso di puntare Senesi. Il Feyenoord potrebbe chiedere per il cartellino del difensore centrale circa 20/25 milioni, una cifra comoda per il Real.