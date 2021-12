Calciomercato Roma, cessione da 45 milioni | Anche Friedkin incassa

Calciomercato Roma, cessione da 45 milioni. E una piccola parte va direttamente nelle casse dei Friedkin. Ecco la novità

Se ne potrebbe andare in Premier League per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Anche se la Roma, visto che è interessata alla questione, spera che questa cifra possa ancora salire. In questo modo, i Friedkin, potrebbero incassare qualcosa in più. In ogni caso, l’affare tra il Bayer Leverkusen e il West Ham, è attenzionato anche dalla società giallorossa.

Il nome è quello dell’attaccante della Repubblica Ceca Patrick Shick. Che potrebbe presto lasciare la Bundesliga per trasferirsi in Premier. Secondo quanto riportato da Fichajes.net infatti, ci sarebbe il West Ham – come ultimo – sulle tracce del giocatore che è dietro solamente a Lewandowsli nella classifica dei marcatori del campionato tedesco. Un affare che si potrebbe chiudere, sempre secondo le fonti spagnole, per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 45 milioni di euro. E la Roma apprezzerebbe.

Calciomercato Roma, ai Friedkin una parte della cessione

Infatti, nel momento della cessione di Schick, nell’accordo c’era anche che in caso di un futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore, alla Roma sarebbe stato riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto. In poche parole: l’attaccante è andato via per 26 milioni di euro, e qualora il Leverkusen lo vendesse a 45, i Friedkin potrebbero incassare il 10% sulla differenza. Vale a dire 1,9 milioni di euro in questo caso. Una cifra che potrebbe essere anche diversa qualora Schick venisse ceduto per qualcosa in più.

Insomma, un piccolo introito anche per Pinto che lo potrebbe investire per qualche operazione in entrata. Un prestito, con 1,9 milioni di euro, si potrebbe fare.