Roma, Mourinho sorride | A gennaio un’opzione in più per l’attacco

La Roma si prepara ad affrontare la seconda parte di stagione: si comincia il 6 gennaio con la trasferta in casa del Milan.

Dopo la conclusione del girone d’andata, la Roma sa di dover dare il massimo sin dalla ripresa del 6 gennaio per inseguire un obiettivo importante: il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Il calendario ha riservato un inizio di 2022 da brividi ai giallorossi, con due big match ravvicinati: prima la sfida al Milan, poi quella in casa contro la Juventus. Partite delicatissime, che la Roma non può e non vuole sbagliare.

Anche perché il quarto posto è lontano 6 punti: una distanza non impensabile da colmare, ma che certamente non permette altri passi falsi. Certo, dal calciomercato José Mourinho si aspetta quella spinta in più che possa rinforzare la squadra ed aiutarla a lottare fino in fondo per l’obiettivo finale. E se l’arrivo di un paio di elementi, tra difesa e centrocampo, sembra scontato, altre possibili entrate dipenderanno invece dal mercato in uscita e dalle cessioni che Tiago Pinto riuscirà a confezionare.

LEGGI ANCHE: Roma, due “rinforzi” mondiali | L’attesa di Mou e Mancini

Roma, buone notizie in attacco | Ecco la sorpresa

I nomi dei possibili partenti sono noti: da Reynolds a Villar, da Diawara a Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo sembrava il più sicuro di lasciare Trigoria, anche se nelle ultime settimane la situazione sembrerebbe essere leggermente mutata. In ogni caso, un suo eventuale addio difficilmente sarebbe rimpiazzato da un nuovo innesto, visto che Mourinho punta fortemente su Felix Afena-Gyan ed è convinto che il giovane ghanese possa dare una mano importante alla Roma nel girone di ritorno.

E proprio da Felix arrivano ora importanti novità in vista di gennaio. Il ragazzo è stato inserito nella lista dei pre-convocati del Ghana in vista della Coppa d’Africa. Una sua convocazione, insieme all’eventuale addio di Mayoral, lascerebbe a Mourinho i soli Abraham e Shomurodov come punte di ruolo. Eppure, secondo quanto anticipa quest’oggi il quotidiano Il Tempo, le cose potrebbero cambiare: Felix sarebbe infatti orientato a non rispondere alla convocazione del Ghana per rimanere a Roma a lavorare con la squadra e dare il proprio contributo. Una “sorpresa” che sicuramente sarebbe apprezzata da Mourinho, che potrebbe contare su un elemento in più sin dalla ripresa del Campionato.